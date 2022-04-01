Екатеринбург, 1 апреля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Свердловские власти не планируют отменять масочный режим в регионе. Об этом в ходе брифинга заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

(сс) AlexChirkin Маска

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По словам чиновника, в области происходит снижение уровня заболеваемости COVID-19. Медицинские учреждения постепенно возвращаются к оказанию плановой помощи. Тем не менее, отказаться от масочного режима власти пока не готовы. Это обусловлено началом периода отпусков. Креков отметил, что популярными направлениями отдыха являются Китай и Вьетнам, где распространен ковид. Путешествия свердловчан создают определенные риски распространения коронавируса в области, поэтому смягчение антиковидных мер пока не целесообразно, резюмировал чиновник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM масочный режим остается единственным ковидным ограничением в Свердловской области.