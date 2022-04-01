Москва, , 12:58 — REGNUM Указ президента РФ Владимира Путина не предусматривает мгновенное отключение поставок газа недружественным странам с 1 апреля в случае невыплат. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Вчера мне много задавали вопросов, означает ли это, что, если нет подтверждения по рублям, то с первого апреля будут отключаться поставки газа. Нет, не означает. Из указа это не следует», — сказал Песков.

По его словам, оплата нынешних поставок газа из России «должна осуществляться не сегодня же, а там где-то в конце второй половине месяца апреля или даже в начале мая»: «Вот, собственно, корпорация [«Газпром»] будет работать со своими покупателями».