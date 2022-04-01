Минск, 1 апреля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Лидеры России и Белоруссии ВладимирПутин и АлександрЛукашенко провели 1 апреля телефонный разговор, сообщает телеграмм-канал «Пул Первого».

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

«Разговор Лукашенко и Путина завершился только что», — говорится в сообщении.

Подробностей разговора не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что трудности, которые создают теряющие глобальное превосходство лидеры, станут стимулом для развития различных сфер деятельности Белоруссии и России.

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