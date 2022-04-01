Париж, 1 апреля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Требование России о переводе оплаты за газ в рубли не означает по умолчанию прекращения поставок. Компании смогут проводить платежи в евро через банки, которые будут конвертировать их в рубли, заявила 1 апреля министр экологического перехода Франции Барбара Помпили.

(сс) Pmau Барбара Помпили

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Она отметила, что пока компании платят в евро, контракты соблюдаются. Поэтому для французских компаний мало что меняется.

«Информация, которую мы получили из Москвы в последние дни и часы, склоняет нас к мысли, что компании смогут продолжать платить в евро банкам, которым самим придётся конвертировать евро в рубли, и в частности Газпромбанку», — приводит слова Помпили Le Figaro.

По её словам, на текущем этапе риска срыва договорённостей нет. Поэтому априори нет разрыва, связанного с поставками российского газа.

Введение Россией оплаты в рублях — а это в первую очередь мера поддержки рубля — не мешает европейским компаниям работать над сокращением импорта газа из России, добавила министр.

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