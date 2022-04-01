Москва, 1 апреля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В России за сутки госпитализированы 3754 человека, заболевших COVID-19. Об этом 1 апреля сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что днём ранее было госпитализировано 3855 человек.

Также сообщается, что всего за сутки выявлено 19 164 случая заражения, 45 998 человек выздоровели, 342 умерли.

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