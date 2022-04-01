Канберра, 1 апреля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. По состоянию на 1 апреля более 3 500 человек по всей Австралии скончались от COVID-19 за первые три месяцам 2022 года. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в Новом Южном Уэльсе и Виктории еще восемь человек умерли по причине заболевания COVID-19.

Отмечается, что цифра 3 500 за 2022 год превосходит показатели смертности от COVID-19 в 2021 и 2020 годах вместе взятых. За указанные два года, по данным федерального правительства Австралии, от COVID-19 на континенте скончались 2239 человек.

В то же время статистика по смертности регулярно пересматривается, пишут журналисты, поскольку медицинские власти выявляют случаи смерти от COVID-19, которые ранее не были внесены в общую статистику.