Москва, 1 апреля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье снова растет. Об этом свидетельствует опубликованная 1 апреля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 559 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 167 случаев больше аналогичного показателя 31 марта. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 392 человек, а днём ранее — у 414 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 19 164 новых случая заражения коронавирусом.