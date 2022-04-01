Брисбен, Австралия, 1 апреля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Главный санитарный врач Квинсленда (юго-восток Австралии) Джон Джеррард заявил 1 апреля на пресс-конференции, что эпидемиологическая ситуация в штате, обусловленная очередной волной распространения штамма коронавируса «Омикрон» и его вариантов, продолжает ухудшаться.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, скоро в регионе будет зафиксирован новый пик по числу ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил телеканал Nine News.

В министерстве здравоохранения Квинсленда сообщили, что за прошедшие сутки в штате было зарегистрировано 10 777 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 2 373 случая приходятся на детей, которые заразились «Стелс-Омикроном».

Джеррард отметил, что две трети всех зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Квинсленде связаны с новым подштаммом BA.2 («Стелс-Омикроном»).

»Похоже, что он особенно влияет на детей из-за низкого среди них уровня вакцинации», — добавил главврач штата.