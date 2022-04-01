Вена, , 12:07 — REGNUM Австрия в 2022 году не готова отказаться от российского газа, заявил 1 аперля глава австрийской компании OMV Альфред Штерн.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, отказ от российского газа невозможен в случае неготовности смириться с огромными последствиями.

«Некоторые страны могли бы это сделать, но в Австрии это невозможно в этом году», — сказал он в интервью газете Die Presse.

Штерн уточнил, что у Австрии нет выхода к морю, следовательно нет доступа к сжиженному природному газу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Германии заявили, что введение эмбарго на поставки российских энергоносителей грозит стране нищетой и непоправимым ущербом немецкой экономике.

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