Москва, 1 апреля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Поставки российского природного газа в Германию по газопроводу Ямал — Европа прекращены, сообщил 1 апреля сетевой оператор Gascade.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

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По данным оператора, Газпром прекратил поставки газа в Германию по газопроводу, и начался реверс — объёмы топлива поступают в обратном направлении. Трубопровод Ямал — Европа проходит через территорию Белоруссии. Поставки газа в Германию также производятся по трубопроводам через территорию Украины и по первой линии «Северного потока».

Напомним, с 1 апреля покупатели газа из списка недружественных стран должны перейти на оплату поставок в рублях.