Москва, 1 апреля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Гражданке России отказались продавать в одном из зарубежных магазинов Chanel фирменную сумку, сообщает телеведущая и продюсер Яна Рудковская в телеграм-канале.

Яна Рудковская

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Она опубликовала скриншоты сообщения своей знакомой по имени Лиза, которая хотела приобрести сумку в одном из магазинов сети. Когда дошло дело до оплаты, и покупательница предоставила данные для идентификации, в которых был указан российский номер, произошла заминка. Через некоторое время к девушке подошёл менеджер магазина и заявил, что русским продают вещи только после подписания документа о том, что проданная продукция не будет привезена в Россию, а также не будет использоваться на территории страны. Другими словами, нужно подтвердить, что покупатель не проживает в России.

Рудковская заверила, что история является абсолютно реальной.