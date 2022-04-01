Париж, 1 апреля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон примет бывшего мэра украинского города Мелитополя. Об этом, как передает BFM TV, заявили в Елисейском дворце в Париже.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

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Бывшего мэра Мелитополя сопровождает делегация из четырех украинских депутатов. По данным Елисейского дворца, по окончании встречи с ним Эммануэль Макрон еще раз переговорит по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство национального образования Франции объявило, что на сегодняшний день во французских школах насчитывается более 6800 украинских детей.