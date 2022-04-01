Москва, , 11:53 — REGNUM Бесплатное оформление документов на кредитные каникулы — это право заёмщика и обязанность банков. Об этом 1 апреля заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на брифинге.

Максим Решетников Kremlin.ru

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«По кредитным каникулам: никаких комиссий, плат и так далее быть не может», — заявил Решетников.

«Это право заёмщика и обязанность банка — бесплатно оформить все эти документы и дать эти рассрочки. Поэтому если есть какие-то вопросы нужно обращаться в Центральный банк с жалобой, и Центральный банк в рамках своих контрольных и надзорных полномочий уже проверит банк и заставит их сделать то, что должно быть по закону», — указал он.