Москва, , 11:49 — REGNUM Центральный банк России смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц, сообщается 1 апреля на сайте регулятора.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

Так, граждане смогут перевести за рубеж до $10 тыс. в месяц, вместо $5 тыс. ранее. Вместе с тем через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, можно перевести не более $5 тыс.

«Нормы распространяются на резидентов и нерезидентов из стран, не поддерживающих санкции. Такую же возможность получили нерезиденты из всех других государств, работающих в России по трудовым или гражданско-правовым договорам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что переводы на счета физлиц из стран, поддерживающих ограничительные меры, и не работающих в России, а также юридических лиц из этих государств приостановлены на шесть месяцев.