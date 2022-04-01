Посёлок городского типа Северный, Белгородская область, 1 апреля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Предприятие «Техсапфир» под Белгородом пострадало 1 апреля от обстрела ВС Украины.

United Nations Photo Простреленное оконное стекло

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В здании повреждены стёкла и корпус, разрушен фрагмент тротуара, сообщает РИА Новости.

Как уточняет ИА REGNUM, производство находится в посёлке Северный вблизи Белгорода. Там же расположена типография, в которой также зафиксированы разрушения от авиаобстрела.

По данным властей, инциденты произошли в результате налёта двух вертолётов ВСУ рано утром 1 апреля.