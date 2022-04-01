Москва, 1 апреля 2022, 11:30 — REGNUM Ситуация в Белгороде после пожара на нефтебазе находится на особом контроле, сообщил 1 апреля министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
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По словам главы Минэнерго возгорание на нефтебазе не отразится на топливном обеспечении региона и на ценах для потребителей.
Как сообщало ИА REGNUM губернатор Вячеслав Гладков заверил, что запасов топлива на заправках Белгородской области хватит на две недели, перестраивается логистика доставки топлива.
Пожар вспыхнул на нефтебазе утром 1 апреля, по данным властей, причиной стал авиаудар вертолётов ВС Украины.