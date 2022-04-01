Москва, , 11:30 — REGNUM Ситуация в Белгороде после пожара на нефтебазе находится на особом контроле, сообщил 1 апреля министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Николай Шульгинов Minenergo.gov.ru

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По словам главы Минэнерго возгорание на нефтебазе не отразится на топливном обеспечении региона и на ценах для потребителей.

«В настоящее время Минэнерго ожидает информацию о возможных сроках восстановления и режиме работы нефтебазы. При необходимости сети АЗС Белгородской области будут полностью обеспечены бензином из Курской и Воронежской областей, имеющих высокий запас моторного топлива. Установлен и будет поддерживаться приоритетный режим отгрузки и транспортировки топлива с нефтеперерабатывающих заводов в направлении указанных регионов», — опубликовали заявление министра в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM губернатор Вячеслав Гладков заверил, что запасов топлива на заправках Белгородской области хватит на две недели, перестраивается логистика доставки топлива.

Пожар вспыхнул на нефтебазе утром 1 апреля, по данным властей, причиной стал авиаудар вертолётов ВС Украины.