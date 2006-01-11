Сеул, 1 апреля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 4549 человек. Об этом 1 апреля сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 1 апреля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 956 453 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,6%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 3328 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 489 555 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,7%.

«Бустерную» дозу получили 31 062 человека. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 32 746 789 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 280 273 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 13 375 818.

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