Москва, 1 апреля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Упрощённая процедура обратного выкупа акций поможет поддержать финансовое положение российских компаний. Об этом 1 апреля заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на брифинге.

Kremlin.ru Максим Решетников

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«Предлагаем Государственной думе упростить байбэк — то есть выкуп собственных акций компаний. То есть они могут выйти, выкупить эти акции, так называемые казначейские акции. И, соответственно, ускоряем процедуры, чтобы не было полгода, рассчитывать цены — потому что сейчас всё волатильно», — заявил Решетников.

«В общем, максимально упрощаем этот вопрос. Это тоже позволит поддержать капитализацию акций в конечном итоге, а значит залоги, а значит инвестиции и кредитование и так далее», — указал он.