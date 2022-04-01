Москва, 1 апреля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Правительство РФ проработало процедуру делистинга некоторых российских ценных бумаг. Об этом 1 апреля заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на брифинге.

Permkrai.ru Максим Решетников

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«Первое решение по так называемому делистингу — иными словами, те компании, у которых были депозитарные расписки на западных рынках финансовых, теперь их акционеры обязаны вернуться домой… Теперь акционеры, которые владеют этими расписками, имеют возможность обратиться и конвертировать эти расписки в акции, уже которые обращаются на наших фондовых рынках здесь, дома», — заявил Решетников.

Министр также объяснил причины такого решения.

«Сами по себе депозитарные расписки, они у нас идут из периода становления нашего финансового рынка, когда не было, в общем, и финансового рынка в том понимании, в каком мы привыкли его понимать, и инструментов сложных не было. Тогда наши акции, акции наших крупнейших эмитентов… отдавались в залог иностранным крупным банкам, и те на них выпускали расписки, расписки уже торговались», — указал он.

«Сейчас, когда у нас разрыв в акциях может составлять десятки раз там и здесь — здесь акции стоят дороже, — никакого смысла их котировать там нет. Поэтому наши российские эмитенты обязаны вернуться сюда», — подчеркнул Решетников.