Ереван, 1 апреля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 2063 исследования на коронавирус, из которых 21 показал положительный результат. Об этом 1 апреля сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Yanao.ru Тест на коронавирус

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Всего в стране выявили 422 540 носителей коронавируса. Из них 410 042 справились с инфекцией, в том числе 55 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 2205 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 10 293 пациентов с COVID-19, в течение последних суток зарегистрировали четыре таких случая.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 2024 тестов на коронавирус также 21 был с положительным результатом. 108 человек медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 зафиксировали два случая смерти.