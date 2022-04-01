Москва, 1 апреля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. России нет необходимости искусственно «накачивать рубль» благодаря обширным запасам природных ресурсов, заявила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

Экономист прокомментировала заявление директора по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд о том, что российские власти якобы «искусственно накачивают рубль».

«Российский рубль по определению не может быть накачен, потому что он обеспечен самыми дорогими в мире природными ресурсами», — приводит слова Финогеновой RT.

Она пояснила, что как раз условия санкций искусственно ослабляют российский рубль к доллару.

«Доллар является мировой расчётной валютой, и, соответственно, стоимость всех ресурсов привязана к американской валюте. А ситуация, когда доллар искусственным образом привязывается к богатейшим ресурсам той или иной страны, неверная», — отметила экономист, добавив, что сейчас ситуация меняется.