Москва, 1 апреля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В марте нефть продолжила свое восхождение к многолетним максимумам, обновив несколько рекордов стоимости с 2014 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Стартовав на отметке в $100,70 за баррель Brent, цены бочки доходила до $136. Месяц закончился для нефти на отметке в $108,50 за баррель, показав сильное снижение в последние несколько дней из-за жесткого локдауна в Китае.

Основным фактором, который играл на руку тем трейдерам, кто ставил на рост нефти, является конфликт на Украине. Во время таких историй возрастает спрос на топливо, в странах-участниках замедляется добыча и рвутся логистические цепочки.

При этом спрос после завершения этого конфликта будет очень большим – Украине придется восстанавливать резервы. Также позитивную роль играет рост спроса на топливо и без привязки к происходящему около российских границ – мир продолжает восстанавливаться от пандемийного кризиса и потребляет все больше топлива.

Еще один фактор, сгладивший падение последних дней – атаки хуситов на нефтяные объекты Саудовской Аравии, в результате которых несколько затормозилась переработка и добыча.

В апреле возможно продолжение дальнейшего роста цен на нефть, даже несмотря на то, что в марте, по сравнению с февралем и январем он несколько замедлился.

Рост в зимние месяцы этого года составил 15,41% и 11,79% соответственно, тогда как март, несмотря на обновление семилетних максимумов, принес только 7,69%.

Учитывая попытка отказа Европы от российского топлива, а также теоретическую возможность перемирия и начала восстановления Украины, спрос будет увеличиваться и дальше.

Решения США по высвобождению миллиона баррелей в день и ОПЕК+ по увеличению добычи на 32 тыс. баррелей больше запланированного все равно не смогут полноценно удовлетворить спрос.

Предполагаемый диапазон движения на апрель составляет $95-130 за баррель, предполагаемый результаты апреля – цена в коридоре $115-125 на 30 апреля», — дал прогноз эксперт.

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