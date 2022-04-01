Москва, , 08:15 — REGNUM По итогам дня 31 марта баррель нефти Brent подешевел на 6,28%, до $105,52. За два дня цены на нефть упали почти на 7%, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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Цена снизилась на фоне решения Белого дома ежедневно высвобождать 1 млн баррелей из стратегических резервов в течение шести месяцев. Из стратегических резервов будет выделено более 180 млн баррелей.

Тем временем министры ОПЕК+ проголосовали за увеличение с мая квоты на добычу нефти на 432 тыс. баррелей в сутки.

Альянс считает, что фундаментально рынок находится в сбалансированном состоянии, а волатильность цен на рынке вызвана геополитическими факторами. Следующее заседание стран ОПЕК+ состоится 5 мая 2022 года.

Сегодня, 1 апреля, нефть марки Brent подешевела до $104,58 за баррель. В центре внимания сегодня отчет по рынку труда в США за март.

Влияние на нефтяной рынок будет ограниченным, тем не менее на него стоит обратить внимание.

Зона $103−104 является сильной поддержкой. Если покупатели ее не удержат, то придется готовиться к снижению цен до $99 за баррель. Для отскока цель сохраняется на уровне $110.

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