Амстердам, 1 апреля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Власти Нидерландов смогли заморозить российские активы более чем на полмиллиарда евро. Об этом сообщили в парламенте страны.

Zn.ua Парламент Нидерландов

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Общий объём активов, которые будут заморожены, составляет 516 млн евро. В общей сложности о заморозке активов получено 569 сообщений от различных контрагентов внутри страны, включая банки, пенсионные и управляющие фонды, а также другие финансовые учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в парламенте Нидерландов критиковали правительство страны за медленную работу по заморозке российских активов.