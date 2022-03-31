Донецк, , 08:52 — REGNUM Украинские силовики, остающиеся в Мариуполе, не получат выхода из города через зелёный коридор. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Эдуард Басурин Andrew Butko

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По его словам, ранее украинским силовикам предлагали покинуть город, но они не воспользовались этой возможностью. Новый коридор для выхода из Мариуполя им предоставлен не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, остатки украинских националистов в Мариуполе находятся на территории завода «Азовсталь» и примыкающих к нему кварталах.