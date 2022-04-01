Тбилиси, 1 апреля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 22 788 исследований на SARS-CoV-2 выявили 407 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 1 апреля обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 648 653 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 1 626 296 победили инфекцию, в том числе 1303 — за последние сутки.

За всё время в Грузии зарегистрировали 16 748 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе три человека скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 524 пациента.

Днём ранее в Грузии в ходе 23 626 исследования выявили 450 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 1540 человек, скончались шесть пациентов с COVID-19.