Москва, 1 апреля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Ещё один украинский военный вертолёт и восемь беспилотных аппаратов уничтожили российские военные в ходе специальной операции. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 1 апреля на брифинге.

Armyinform.com.ua Турецкий БПЛА Bayraktar ВМС Украины

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Он уточнил, что российские средства ПВО сбили в воздухе украинский вертолёт Ми-8 в районе населённого пункта Любимовка. Кроме того, восемь беспилотников сбиты в районах Лисичанска, Донецка, Чернигова, Коросуня, Новомихайловского.

В числе сбитых беспилотников — аппарат турецкого производства «Байрактар ТБ-2». Его уничтожили в районе Ваховки.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта российские военные из трофейного американского комплекса «Стингер» сбили два вертолёта Ми-8 ВСУ.

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