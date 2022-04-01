Белгород, , 10:22 — REGNUM Утром 1 апреля в Восточном округе Белгорода произошёл пожар на нефтебазе. Правоохранительные органы перекрыли близлежащие улицы, ведётся эвакуация жителей близлежащих домов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пожар на нефтебазе в Белгороде 01.04.2022 г Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

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По данным регионального управления МЧС на месте работают дежурные караулы 13 пожарно-спасательных частей и пожарный поезд.

К тушению привлечены 172 человека и 53 единицы техники.

Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пожар на нефтебазе произошёл «вследствие авиаудара с двух вертолётов вооружённых сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте».