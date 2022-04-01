Кишинёв, 1 апреля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Молдавии в течение последних суток в ходе 4264 исследований выявили 315 случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба минздрава республики.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 513 757 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 499 487 человек, в том числе 326 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 333 пациента с COVID-19, в том числе 53 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 11 435 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки было четыре таких случая.

Днём ранее в Молдавии выявили 296 заражений коронавирусом в результате проведения 3652 тестов. Врачи выписали за сутки 341 человека, были зарегистрированы пять смертей среди пациентов с COVID-19.