Токио, , 09:37 — REGNUM Япония не планирует выходить из российского проекта «Арктик СПГ-2», в котором владеет долей в 10%. Об этом японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда заявил 1 апреля на пресс-конференции в Токио.

Проект «Арктик СПГ-2»

Коити Хагиуда «Что касается проекта «Арктик СПГ-2», то в настоящее время мы не думаем о прекращении бизнеса и не намерены выходить из него».

По его словам, в связи с принятыми ЕС санкциями, которые запрещают новые инвестиции в российский энергетический сектор, ситуация будет тщательно изучаться, после чего последует «надлежащая реакция».

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Напомним, доля российского газа в общем объёме японского импорта СПГ составляла примерно 8,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что власти страны не намерены выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», поскольку заинтересованы в продолжении закупок энергоресурсов в его рамках.

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