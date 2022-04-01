Москва, 1 апреля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов подсчитал количество наложенных на Россию недружественными странами санкций, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«На Россию наложены более 5 500 санкций. Это самые масштабные ограничения за всю историю человечества», — отметил Зюганов.

На фоне спецоперации американцы решили душить страну, загоняют в кризис Европу и объявили торговую войну Китаю, констатировал парламентарий.

По его убеждению, выстоять и двигаться дальше можно только при помощи мобилизационной экономики, реиндустриализации и реализации предложенных КПРФ 20 неотложных мер.