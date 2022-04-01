Москва, 1 апреля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Россия намерена поставлять свое продовольствие только дружественным ей странам, каковые есть не только в Европе или Северной Америке. Об этом 1 апреля написал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Government.ru Дмитрий Медведев

«Будем поставлять продовольствие и сельхозкультуры только нашим друзьям (благо их у нас много, и находятся они совсем не в Европе и не в Северной Америке)», — указал он в своем сообщении.

Кроме того, Медведев уточнил, что Россия будет продавать таким странам свою сельскохозяйственную продукцию как за российские рубли, так и за национальные валюты в согласованных пропорциях.

«Четвертое. Не будем поставлять наши продукты и сельскохозяйственную продукцию нашим недругам. И покупать у них ничего не будем», — добавил зампредседателя российского Совбеза.

При этом он отметил, что Россия и так не покупает с 2014 года у недружественных стран сельскохозяйственную продукцию, и пояснил, что список запрещённых к ввозу в РФ продуктов «можно ещё и расширить».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что приоритетом в поставках производимого Россией продовольствия является внутренний рынок нашей страны.

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