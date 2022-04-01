Москва, 1 апреля, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Приоритетом в поставках производимого Россией продовольствия является внутренний рынок нашей страны. Об этом 1 апреля написал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

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«Приоритет в поставках продовольствия – наш внутренний рынок. И контроль за ценами», — отметил он в своем сообщении.

Также Медведев добавил, что при этом государство будет продолжать оказание масштабной и системной помощь российским производителям сельскохозяйственной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в настоящее время Россия производит достаточное количество продуктов питания для того, чтобы полностью обеспечить свои внутренние потребности.

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