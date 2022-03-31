Пермский край, 17 января, 2003, 10:22 — ИА Регнум. В Перми началась подготовка фестиваля снежной и ледовой скульптуры "И снег, и лед, и пламень!", который пройдет в городе уже в девятый раз и соберет скульпторов из разных стран мира. Фестиваль состоится традиционно в начале февраля - с 10 по 16 февраля и откроет череду юбилейных торжеств, посвященных 280-летию города. С 1997 года оно является неофициальным открытым чемпионатом России по снежной и ледовой скульптуре. Этот экзотический вид спорта и искусства с каждым годом становится все более популярным во многих странах мира.

Ожидается, что на пермский фестиваль прибудут команды победителей и призеров многих российских и международных фестивалей -из Великобритании, Индии, Мексики, Нидерландов, США, Чехии, Швейцарии. Впервые в фестивале примет участие команда из города-побратима Луисвилля. Возможно, почтит Пермь своим приездом президент Чемпионата мира по ледовой скульптуре на Аляске (США) Дика Брикли.

Россию на этих соревнованиях будут представлять команды Архангельска, Екатеринбурга, Ижевска, Москвы, Каргополя, Красноярска, Кунгура, Нижнего Тагила, Новосибирска, Перми, Рязани, Санкт- Петербурга, Уфы, Чебоксар. Примут участие команды детских домов-интернатов Перми, Кунгура и Красноярска, а также учащиеся художественного колледжа и школы искусств № 13.