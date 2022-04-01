Баку, 1 апреля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение 31 марта выявили 56 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 4489 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

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За время пандемии в стране выявили 791 932 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшим 781 889 человек, в том числе 24 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находится 351 носитель коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 9692 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе один — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 62 выявленных заражениях коронавирусом за сутки в результате 5122 тестов. Выздоровевшими медики признали 46 человек. Смерть наступила у четверых пациентов с диагнозом COVID-19.