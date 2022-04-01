Свердловская область, 4 августа, 2006, 08:58 — ИА Регнум. Очередной фестиваль авторской песни "Знаменка" открывается 4 августа под Екатеринбургом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия. Он начнется в селе Знаменское в пятницу, 4 августа, и закончится в воскресенье, 6 августа. Организаторы ожидают более 15 000 зрителей. Вход на "Знаменку", как обычно, будет свободным. Между тем, пока не известно, кто будет хэдлайнером "Знаменки". Организаторы говорят, что на выступление известных московских бардов не хватает денег.