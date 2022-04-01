Тбилиси, 1 апреля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Тбилиси поддержал все международные санкции, введённые в отношении России. Такое заявление сделала президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу CNN.

Silber_Mel Саломе Зурабишвили

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Он ответила на упрёк ведущей, которая сказала, что грузинское правительство отказалось объявлять санкции. По словам Зурабишвили, Тбилиси поддерживает те ограничения, которые ввели другие государства.

«Прежде всего мы поддерживаем все международные финансовые санкции, что оказывает влияние на финансовый сектор Грузии», — заявила президент.

Она также сообщила, что грузинская сторона поддерживает все антироссийские резолюции, которые принимают в международных сообществах. Ещё одной мерой поддержки Зурабишвили назвала то, что в Тбилиси развесили много украинских флагов.

Стоит отметить, что ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что страна не будет вводить антироссийские санкции. Он отметил, что Россию и Грузию связывает множество экономических связей, разрыв которых прежде всего навредит грузинской стороне. При этом грузинское отделение ВТБ банка пришлось продать грузинскому банку, так как Нацбанк отозвал у него право на обслуживание физических лиц, заёмщиков и депозитариев.