Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 31 марта, по состоянию на 15:30 по мск котировки майского фьючерса на нефть марки Brent падают на 5,4%, до $107,30 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Добыча нефти Gazprom-neft.ru

«Несмотря на то, что, согласно опубликованным накануне данным минэнерго США, запасы за неделю сократились в 3,5 раза сильнее, чем ожидалось.

А страны ОПЕК+ подтвердили сохранение прежнего графика по добыче, «черное золото» сегодня вновь оказалось под давлением.

Сказывается стартующая распродажа нефти из стратегических резервов Вашингтона в объеме миллиона баррелей ежедневно.

Опасения перебоев с поставкой углеводородов из России снижаются – и Япония объявила о сохранении участия в проекте «Сахалин-2». Кроме того, риски разрастания пандемии в Китае всё ещё в силе.

Впрочем, поддержки $100 и $105 за баррель остаются сильными, так что нефть видимо пока останется в коридоре $105-120», — считает эксперт.

Читайте также: На нефтяном рынке снова господствует скептицизм