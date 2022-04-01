Москва, 1 апреля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. В настоящее время Россия является крупнейшим производителем зерновых, наряду с Индией и Китаем, и от нее зависит продовольственная безопасность многих стран. Об этом 1 апреля написал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Duma.gov.ru Дмитрий Медведев

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Как отметил в своем сообщении Медведев, в детстве его удивляло то, что СССР, являющийся самой большой в мире страной, тогда закупал зерно у Канады.

«Сегодня картинка совсем другая: Россия — крупнейший производитель зерновых, наряду с Индией и Китаем. И в последние годы крупнейший экспортёр пшеницы», — отметил он.

Также зампредседателя Совбеза РФ добавил, что на данный момент сложилось так, что поставки российских зерновых влияют на продовольственную безопасность многих стран.

«Получается, что наше продовольствие — наше тихое оружие. Тихое — но грозное», — добавил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец заявил, что враждебные действия Евросоюза не будут оставлены Москвой без ответа.