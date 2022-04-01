Москва, , 08:10 — REGNUM Процесс укрепления рубля в условиях ограничений на покупку и вывоз валюты, а также операций с нею может продолжиться. Об этом заявил главный аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Вместе с тем специалист подчеркнул, что слишком дешевый рубль не выгоден для бюджета страны.

«Поэтому курс рубля будут определять монетарные власти, исходя из баланса спроса-предложения валюты, потребностей в ней российской экономики и желаемой инфляции», — сказал он агентству «Прайм», добавив, что «даже в нынешних условиях доллар может стоить и 50, и 30 рублей».

Как сообщало ИА REGNUM, курсы доллара и евро по отношению к рублю, обновив исторические максимумы в начале марта, по итогам месяца снизились более чем на 12%.

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