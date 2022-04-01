Канберра, 1 апреля, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Австралия по просьбе президента Украины Владимира Зеленского направит для ВСУ несколько бронетранспортеров Bushmaster. Об этом австралийский премьер-министр Скотт Моррисон 1 апреля объявил в ходе пресс-конференции в Сиднее.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Австралия

Скотт Моррисон «Мы уже отправляем наше оружие, боеприпасы и гуманитарную помощь на Украину. Теперь мы отправим бронетехнику — бронетранспортеры Bushmaster».

Моррисон подчеркнул, что таким образом Австралия удовлетворяет просьбу Зеленского, 31 марта обратившегося к депутатам парламента.

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По словам министра обороны Австралии Питера Даттона, в настоящее время военное ведомство «прорабатывает вопрос логистики» и решает, как можно достаточно быстро доставить «три или четыре бронетранспортёра на Украину».

Питер Даттон «Ещё один вариант — попытаться закупить что-то (подобное) в Германии, Франции или другой европейской стране, и, вероятно, это более практичный и быстрый способ».

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Австралии на 2022 финансовый год предусматривает направление Украине помощи в размере 156,5 миллиона австралийских долларов ($117 млн). С учётом дополнительных средств, выделяемых для ВСУ, на закупки вооружений для украинской армии Австралия направляет порядка $86 млн.