Москва, , 06:34 — REGNUM Отмены санкций Россия просить не будет, у страны есть необходимый запас прочности. Такое заявление сделал 31 марта директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Николай Кобринец в беседе с РИА Новости.

Джо Байден. Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Дипломат пояснил, что в роли просителя в плане отмены санкций Россию не увидят. У страны имеется запас прочности, а Евросоюз не является «центром Вселенной».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Белом доме уверены в «искусственном накачивании» курса рубля российскими властями на фоне обрушения экономики страны и «драматической инфляции».

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