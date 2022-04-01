Москва, 1 апреля, 2022, 06:34 — ИА Регнум. Отмены санкций Россия просить не будет, у страны есть необходимый запас прочности. Такое заявление сделал 31 марта директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Николай Кобринец в беседе с РИА Новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден. Санкции

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Дипломат пояснил, что в роли просителя в плане отмены санкций Россию не увидят. У страны имеется запас прочности, а Евросоюз не является «центром Вселенной».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Белом доме уверены в «искусственном накачивании» курса рубля российскими властями на фоне обрушения экономики страны и «драматической инфляции».