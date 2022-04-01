Глава МИД Японии обсудит в Польше ситуацию с украинскими беженцами
Токио, 1 апреля, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси вечером 1 апреля отправится в Польшу для оценки ситуации с украинскими беженцами. Об этом генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно объявил на регулярной пресс-конференции в Токио.
По его словам, японскую делегацию, вылет которой в Польшу запланирован на вечер 1 апреля, должен был возглавить министр юстиции Ёсихиса Фурукава. Однако после контакта Фурукавы с больным COVID-19 эти планы пришлось скорректировать.
После того как Япония предоставила беженцам с Украины возможность получить годовую визу с правом осуществлять трудовую деятельность, в страну, по данным на конец марта, прибыло более 200 украинских беженцев.
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