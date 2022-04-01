Токио, , 05:39 — REGNUM Япония ввела санкции против четырёх организаций и трёх граждан России, которые якобы нарушили санкционный режим, объявленный в отношении КНДР в связи с её ракетно-ядерной программой. Об этом 1 апреля сообщает МИД Японии.

Самурай-захватчик Цитата из х/ф «Аэроград». Реж. Александр Довженко. 1935. СССР

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В санкционный список включены российские компании «Аполлон», «РК Бриз», «ЗиЛ — М» и «Парсек», а также Роман Алар, Александр Гаевой и Александр Часовников.

Напомним, в январе ООО «Парсек», Роман Алар, а также ряд других физических лиц и российских организаций были обвинены Госдепом США в содействии КНДР в её ракетной программе.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Южной Кореи, США и Японии провели трёхсторонние телефонные переговоры, в ходе которых обсудили запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.

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