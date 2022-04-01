Тегеран, 1 апреля, 2022, 07:40 — ИА Регнум. 31 марта министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 140 204, причем 46 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Еще 46 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 140 204», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 2487 новых случаев заражения COVID-19, при этом 355 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 873 642 пациента из общего числа 7 162 220 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете также приводится, что 1596 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения объявило, что 63 916 316 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 56 883 720 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.