Сеул, 1 апреля, 2022, 04:46 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 280 273 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Russian.news.cn Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея

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По его данным, только 48 зараженных прибыли в республику из-за границы, все остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. При этом центр указывает, что впервые за прошедших месяца в Южной Корее наблюдается тренд на снижение заболеваемости COVID-19.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 13 375 818. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 360 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 16 590 человек.