Вена, , 03:54 — REGNUM Против введения эмбарго на поставки нефти и газа из России выступил канцлер Австрии Карл Нехаммер. Соответствующее заявление политик сделал 31 марта в беседе с газетой Kronen Zeitung.

Карл Нехаммер Bundeskanzleramt.gv.at

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Нехаммер пояснил, что своей задачей считает обеспечение безопасности поставок энергоресурсов из России. Кроме того, политик отметил, что санкции имеют смысл лишь тогда, когда они ослабляют того, против кого введены, но не того, кто их вводит.

По поводу перехода на оплату рублями в газовых контрактах, по мнению Нехаммера, сначала стоит дождаться подробностей от российского правительства. По его словам, австрийская нефтяная компания OMV не получала никаких уведомлений, при том, что у неё есть долгосрочные контракты в евро до 2040 года.

При этом канцлер Австрии не стал отрицать необходимости ослабления зависимости от российского газа.

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