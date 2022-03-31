Амстердам, 1 апреля, 2022, 01:28 — ИА Регнум. Российские активы на общую сумму €516 млн были заморожены в Нидерландах в связи с санкциями, объявленными против России из-за спецоперации на Украине. Об этом сказано в направленном 31 марта письме в адрес парламента, которое подписали семь министров.

Нидерланды

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В документе сказано, что всего было получено 569 сообщений о заморозке активов от банков, страховых компаний, пенсионных и управляющих фондов, а также других финансовых учреждений.

При этом ряд депутатов национального парламента Нидерландов критиковали правительство за то, что процесс заморозки российских активов идёт слишком медленно. Глава МИД страны Вопке Хукстра в ответ пояснял, что работа скоординирована и многое уже обнаружено, однако, действительно, предстоит сделать ещё больше. Ранее ИА REGNUM сообщало о заморозке российских активов на сумму более €6 млн (около $6,5 млн), к 22 марта сумма заблокированных российских активов составила €400 млн.