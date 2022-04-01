Москва, , 01:12 — REGNUM Надеяться на потепление отношений между Германией и РФ не стоит. Об этом 31 марта корреспонденту ИА REGNUMзаявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц Kremlin.ru

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«Никакого потепления в отношениях между Германией и РФ не будет. По крайней мере, не с этим правительством», — заявил эксперт.

Руководство ФРГ судорожно ищет источник энергоносителей где угодно, и во избежание сближения с Россией лидеры Партии зеленых и одновременно ключевые министры Роберт Хабек и Анналена Бербок готовы на любые шаги, отметил политолог.

«Канцлер же Олаф Шольц за прошедший месяц наговорил в адрес России и натворил поставками оружия на Украину столько, что, даже если его Россия и простит, то он не простит сам себе слабости заискивающе пожать руку Путину. Так что не будет в обозримом будущем никакого потепления в целом с ЕС. Русский Кай не растопит сердце европейской Снежной королевы. Скорее, наоборот. И это надолго», — заключил Борисов.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в планы НАТО не входит смена политического режима в России.